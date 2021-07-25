 

В Тернопольской области оторвавшийся от грузовика прицеп протаранил ресторан

25.07.2021, 17:10, Новости дня
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По данным издания, водитель ехал по улице Галицкой и не справился с управлением.

“Второй прицеп от автомобиля оторвался и влетел на скорости в ресторан, который расположен на обочине дороги. Прицеп протаранил ограждение и врезался в летнюю площадку ресторана, а также пробил стену заведения. К счастью, в тот момент посетителей в заведении не было. В зале только официанты и бармен, однако они не пострадали”, – сообщили журналисты.

Местные жители рассказали, что на прошлой неделе в ресторане праздновали свадьбу и было много людей. В день аварии в заведении должны были состояться торжества, но свадьбу перенесли.

Местный активист Роман Довбенко потребовал привлечь к ответственности Службу автомобильных дорог за выдачу разрешения на размещение развлекательного заведения в зоне проезжей части. Об этом он написал в Facebook 24 июля.

“Если такое разрешение не предоставлялось, тогда требую привлечь к ответственности владельца данного развлекательного заведения за незаконное размещение ресторана”, – написал Довбенко.

https://www.facebook.com/rdovbenko/posts/900123227238923

Zaxid.net отметило, что тернопольские правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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