Камеры автофиксации вводят еще в двух областях и городах Украины
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Камер будут контролировать соблюдение ПДД в автоматическом режиме. Отмечается, что Кропивницкий и Харьков станут вторым и третьим областными центрами после Киева, в которых заработают камеры автофиксации.
Камеры установят в следующих местах:
Кировоградская область:
на 248 км+169 автодороги М-05 в направлении. Одесса (ограничение скорости 110 км/ч);
на 253 км+462 автодороги М-05 в направлении. Киев (ограничение скорости 110 км/ч).
Житомирская область:
на 94 км+461 автодороги М-06 в направлении. Киев (ограничение скорости 110 км/ч);
на 94 км+686 автодороги М-06 в направлении. Житомир (ограничение скорости 110 км/ч);
на 97 км+297 автодороги М-06 в направлении. Киев (ограничение скорости 110 км/ч);
на 97 км+627 автодороги М-06 в направлении. Житомир (ограничение скорости 110 км/ч);
на 158 км+305 (с. Березовка, Житомирского р-на) автодороги М-06 в направлении. Ровно (ограничение скорости 50 км/ч).
Город Кропивницкий:
улица Яновского, 65, в направлении улицы Ушакова (ограничение скорости 50 км/ч);
улица Холодноярская, 196, в направлении улицы Короленко (ограничение скорости 50 км/ч);
улица Полтавская, 40, в направлении улицы дружбы Народов (ограничение скорости 50 км/ч).
Город Харьков:
проспект Московский, 118, в направлении улицы Соича (ограничение скорости 50 км/ч).
“Указанные места расположения камер автофиксации выбрали из-за большого количества выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП с тяжелыми последствиями”, – пояснили в МВД.
Контекст:
Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Вскоре МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.
Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД.
В сентябре 2020 года в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых фантомных патрулей.
За первые пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, заявлял тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
В то же время, по информации сервиса открытых данных Opendatabot, за год работы автофиксация нарушений ПДД не снизила аварийность на дорогах Украины.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет