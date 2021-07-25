Камеры автофиксации вводят еще в двух областях и городах Украины

Камер будут контролировать соблюдение ПДД в автоматическом режиме. Отмечается, что Кропивницкий и Харьков станут вторым и третьим областными центрами после Киева, в которых заработают камеры автофиксации.

Камеры установят в следующих местах:

Кировоградская область:

на 248 км+169 автодороги М-05 в направлении. Одесса (ограничение скорости 110 км/ч);

на 253 км+462 автодороги М-05 в направлении. Киев (ограничение скорости 110 км/ч).

Житомирская область:

на 94 км+461 автодороги М-06 в направлении. Киев (ограничение скорости 110 км/ч);

на 94 км+686 автодороги М-06 в направлении. Житомир (ограничение скорости 110 км/ч);

на 97 км+297 автодороги М-06 в направлении. Киев (ограничение скорости 110 км/ч);

на 97 км+627 автодороги М-06 в направлении. Житомир (ограничение скорости 110 км/ч);

на 158 км+305 (с. Березовка, Житомирского р-на) автодороги М-06 в направлении. Ровно (ограничение скорости 50 км/ч).

Город Кропивницкий:

улица Яновского, 65, в направлении улицы Ушакова (ограничение скорости 50 км/ч);

улица Холодноярская, 196, в направлении улицы Короленко (ограничение скорости 50 км/ч);

улица Полтавская, 40, в направлении улицы дружбы Народов (ограничение скорости 50 км/ч).

Город Харьков:

проспект Московский, 118, в направлении улицы Соича (ограничение скорости 50 км/ч).

“Указанные места расположения камер автофиксации выбрали из-за большого количества выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП с тяжелыми последствиями”, – пояснили в МВД.

Контекст:

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Вскоре МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД.

В сентябре 2020 года в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых фантомных патрулей.

За первые пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, заявлял тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В то же время, по информации сервиса открытых данных Opendatabot, за год работы автофиксация нарушений ПДД не снизила аварийность на дорогах Украины.

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