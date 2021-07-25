Пожару в центре Петербурга повысили ранг сложности

Пожару в жилом доме на Лиговском проспекте в Петербурге присвоили третий, более высокий ранг, сообщили в ГУ МЧС по городу.

«В 16.23 ранг пожара повышен до № 3. К ликвидации пожара привлечено от МЧС 22 единицы техники и 89 человек личного состава», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что площадь пожара в доме возросла до 1,5 тыс. квадратных метров. Из здания эвакуировали 15 человек.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в жилом доме в историческом центре Петербурга начался пожар, сообщалось об угрозе распространения на соседние здания.