Исследователи заявили о способности COVID ухудшать интеллект

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25.07.2021, 17:04, Новости дня
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Ученые из Британии пришли к выводу, что коронавирус негативно влияет на уровень интеллекта, информирует медицинский журнал The Lancet.

«Люди, вылечившиеся от COVID-19, в том числе те, у кого больше не было симптомов, демонстрировали значительный когнитивный дефицит по сравнению с контрольной группой. Дефицит имел значительный эффект для людей, которые были госпитализированы», – приводит сообщение Ura.ru.

Участники исследования прошли бесплатный онлайн-тест якобы для того, чтобы определить их сильные когнитивные способности. Это позволило избежать предвзятых ответов, как если бы люди сразу знали настоящую цель опроса.

Ранее Журнал The Lancet обвинили в сокрытии фактов о COVID-19. С начала распространения коронавируса британский медицинский журнал The Lancet имел доступ к работам, которые свидетельствовали о передаче патогена от человека к человеку, однако скрывал их, пишет Daily Mail со ссылкой на книгу медицинского исследователя, директора Wellcome Trust Джереми Фаррара.



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