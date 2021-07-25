При обрушении моста на севере Индии погибли девять человек

В индийском штате Химачал-Прадеш обрушился мост, погибли девять человек, сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Происшествие случилось в округе Киннаур, после оползня валуны скатились с холма и упали на мост, конструкция обрушилась, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ANI.

В полиции пояснили, что жертвами стали девять человек, они были в машине, которая проезжала через мост. Еще трое пострадали.

Ранее в июле сильные дожди в Забайкальском крае привели к обрушению железнодорожного моста на перегоне Куэнга – Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали.