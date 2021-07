Вертолет NASA совершил свой самый долгий полет над Марсом на рекордной высоте

Вертолет прошел по заданному маршруту на рекордной для него высоте 12 метров в районе, который называется “Поднятые хребты”. Там он вел разведку для ровера Perseverance.

The #MarsHelicopter’s success today marks its 1-mile total distance flown. It targeted an area called “Raised Ridges.” This is the most complex flight yet w/ 10 distinct waypoints and a record height of 40 ft (12 m). Its scouting is aiding @NASAPersevere. https://t.co/tboEcnLvx3 pic.twitter.com/Wc6tDVimIT

— NASA JPL (@NASAJPL) July 25, 2021

Вертолет сделал множество фотографий местности, которая представляет собой совокупность каменных образований внутри кратера Езеро.

Ingenuity пролетел 10 точек маршрута, преодолев расстояние в 1,6 километра. Для вертолета это был самый продолжительный полет на Марсе.

The #MarsHelicopter is ready for its 10th flight! The most complex to date. Scheduled for no earlier than July 24, it will scout “Raised Ridges.” @NASAPersevere scientists find the area intriguing and are considering having the rover visit in the future. https://t.co/j9sauDa0Og pic.twitter.com/kK0Q1sbOc8

— NASA JPL (@NASAJPL) July 23, 2021

Свой предыдущий рекорд по расстоянию, времени, а также скорости полета марсианский вертолет поставил 6 июля.

Контекст:

4 апреля вертолет опустили на поверхность Марса с марсохода Perseverance. Аппарат находится в кратере Езеро.

Изначально вертолет должен был совершить первый полет на Марсе 11 апреля, но его дважды переносили. Первый полет, оказавшийся успешным, Ingenuity совершил 19 апреля.

Сложность с полетами на Марсе заключается в более разреженной атмосфере, чем на Земле, – разница составляет два порядка. Летать с помощью пропеллера легче на Земле.

Марсоход NASA Perseverance (“Настойчивость”) покинул Землю 30 июля 2020 года. 18 февраля он успешно сел на поверхность Марса. Аппарат уже прислал на Землю фотографии Красной планеты, в том числе цветные, и аудиозаписи с поверхности планеты.

Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет исследовать геологию планеты и климат, проложит путь для исследования Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита (битых камней и пыли).

