Муж звезды “Крепостной” устроил драку в Киеве

“Этот злой мужик ехал зигзагами по дороге на электросамокате. Ему очень не понравилось, что ему сигналят – подбежал к машине и начал водителя вытаскивать через окно, а тот ему брызнул баллончиком в лицо”, – сообщают авторы канала.

Мужчину прижали к асфальту, но тот вырвался и пытался возобновить конфликт, параллельно ругаясь матом.

https://www.facebook.com/KyivOperativ/videos/1900509220123003/

В своем Telegram-чате “Киев Оперативный” также опубликовал сообщение от Наталии Денисенко. Она подтвердила, что на видео ее супруг, и попросила прощения за его поведение. Актриса говорит, что у мужчины сложный период и он “не понимал, что творил”.

Скриншот: Київ Оперативний | Kyiv Operative / Telegram

Контекст:

Андрей Фединчик родился в Киеве в 1985 году. Занимается дубляжом англоязычных сериалов и фильмов, снимается в сериалах. Играл в фильмах “Худшая подруга”, “Круты. 1918”.

В 2017 году женился на актрисе Наталии Денисенко. Пара воспитывает сына Андрея (2017).

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