Привлекает климат и природа. С начала лета в Украину приехало 30 тыс. туристов из Саудовской Аравии

Туристы приезжают в среднем на неделю и тратят за это время $3 тыс. Жителей Саудовской Аравии в Украине привлекает природа и умеренный климат. После 45 °C даже наши +33 °C для них комфортны.

“Такая погода, как сейчас, напоминает мне зиму в Саудовской Аравии”, – признался турист.

По словам менеджера львовского отеля Ольги Дзедзик, в Украину приезжают состоятельные люди.

“Они приезжают с очень большими чемоданами, им важно, чтобы было комфортно передвигаться по этажам, лифт очень важен”, – сказала она.

Глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив отметила, что это впервые с начала пандемии в Украину едут из определенной страны такие большие потоки туристов.

“Мы начинаем возвращаться к объемам 2019 года гораздо быстрее, чем, например, европейские страны”, – пояснила Олеськив.

Она назвала несколько причин такой тенденции: в 2020 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о безвизе для стран Персидского залива. Месяц назад саудовский лоукост “Флайнас” запустил ежедневные прямые рейсы в Киев, а потом во Львов.

Турист Мухамид с женой проводят в Украине свадебное путешествие. Мужчина отметил, что им нравится все, не хватает только халяльой еды в ресторанах.

ТСН отмечает, что на горнолыжном курорте Буковель в Ивано-Франковской области 85 % отдыхающих сегодня – арабы. Для них перевели меню на арабской и подготовили специально новые блюда.

По подсчетам экспертов, туристы из Персидского залива уже потратили в Украине от $30 млн до $50 млн. До конца сезона в Украину приедут около пятидесяти тыс. путешественников.

Контекст:

Олеськив 6 июля рассказала, что наплыв туристов из Саудовской Аравии в Украину связан с отменой виз для ряда стран Персидского залива.

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