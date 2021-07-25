 

Привлекает климат и природа. С начала лета в Украину приехало 30 тыс. туристов из Саудовской Аравии

25.07.2021, 16:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Туристы приезжают в среднем на неделю и тратят за это время $3 тыс. Жителей Саудовской Аравии в Украине привлекает природа и умеренный климат. После 45 °C даже наши +33 °C для них комфортны.

“Такая погода, как сейчас, напоминает мне зиму в Саудовской Аравии”, – признался турист.

По словам менеджера львовского отеля Ольги Дзедзик, в Украину приезжают состоятельные люди.

“Они приезжают с очень большими чемоданами, им важно, чтобы было комфортно передвигаться по этажам, лифт очень важен”, – сказала она. 

Глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив отметила, что это впервые с начала пандемии в Украину едут из определенной страны такие большие потоки туристов.

“Мы начинаем возвращаться к объемам 2019 года гораздо быстрее, чем, например, европейские страны”, – пояснила Олеськив.

Она назвала несколько причин такой тенденции: в 2020 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о безвизе для стран Персидского залива. Месяц назад саудовский лоукост “Флайнас” запустил ежедневные прямые рейсы в Киев, а потом во Львов.

Турист Мухамид с женой проводят в Украине свадебное путешествие. Мужчина отметил, что им нравится все, не хватает только халяльой еды в ресторанах.

ТСН отмечает, что на горнолыжном курорте Буковель в Ивано-Франковской области 85 % отдыхающих сегодня – арабы. Для них перевели меню на арабской и подготовили специально новые блюда.

По подсчетам экспертов, туристы из Персидского залива уже потратили в Украине от  $30 млн до  $50 млн. До конца сезона в Украину приедут около пятидесяти тыс. путешественников.

Контекст:

Олеськив 6 июля рассказала, что наплыв туристов из Саудовской Аравии в Украину связан с отменой виз для ряда стран Персидского залива.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.07 / ФИФА отложила определение городов, где пройдут матчи чемпионата мира 2026

25.07 / В Кыргызстане объявят день национального траура по погибшим от COVID-19

26.06 / В Россию разрешили приезжать иностранным специалистам. Список составят МВД и ФСБ

01.01 / Вакцинироваться от коронавируса хотят меньше половины французов

19.10 / В РФ предложили ввести стандарт дистанционного урока

19.11 / Глава СВР заявил о попытках Запада разжечь конфликт в Карабахе

15.02 / Внучка Ющенко рассказала, что изменила в своей внешности

15.09 / Саакашвили назвали «рехнувшимся» за выдвижение матери в депутаты

01.01 / Регулятор Индии разрешил применять вакцину AstraZeneca

19.12 / Президента Чили оштрафовали на $3,5 тыс. за отсутствие маски. Он фотографировался на пляже с прохожими

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика