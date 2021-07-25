 

Путин поздравил золотую медалистку Олимпиады в Токио Бацарашкину

25.07.2021, 16:12, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую спортсменку Виталину Бацарашкину завоевавшую золото на Олимпиаде в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

«Уважаемая Виталина Игоревна! От души поздравляю Вас с блистательным триумфом и олимпийским рекордом. Вы достойно противостояли опытным и именитым соперницам, в упорной борьбе завоевали золото Игр XXXII Олимпиады в Токио. Этот успех – заслуженная награда за Ваш труд, талант и целеустремленность», – сообщается на сайте Кремля.

Также Путин пожелал спортсменке новых достижений.

Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Олимпийских играх в Токио. Для российской сборной это первая золотая медаль на ОИ–2020.

Напомним, первую медаль на ОИ-2020 РФ принесла Анастасия Галашина, завоевавшая серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м. Российский тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзовую медаль.



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