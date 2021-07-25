В историческом центре Петербурга начался пожар

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25.07.2021, 16:12, Новости дня
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В жилом доме на Лиговском проспекте Петербурга начался пожар, огонь может распространиться на соседние здания, заявили в Главном управлении МЧС города.

«В 15.28 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Лиговский проспект, дом 115. В жилом здании происходит горение кровли на площади 300 квадратных метров. В 15.40 мск из-за угрозы распространения огня пожару присвоен номер 1-БИС, в 15.46 мск ранг пожара повышен до №2», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В тушении пожара задействовали 12 единиц техники от МЧС и 51 человек личного состава.

В апреле в Петербурге сгорело здание фабрики «Невская мануфактура», расположенной на Октябрьской набережной. Погиб командир отделения пожарно-спасательной части Илья Белецкий, пострадали двое других пожарных. Сообщалось, что всех пожарных вывели из горящего здания, чтобы ликвидировать возгорание на расстоянии.

После этого суд арестовал генерального директора бизнес-центра «Невская мануфактура» Максима Макеева по делу о пожаре.



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