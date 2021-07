New Zealand Herald – пицца в Италии, Чернобыль на Украине — корейское ТВ извинилось за неподобающее освещение открытия Игр

Телекомпания из Южной Кореи была вынуждена принести извинения после шквала критики в адрес «неуместного» представления стран — участниц Олимпийских игр в Токио, пишет New Zealand Herald. Во время парада спортсменов зрителям показывали картинки-ассоциации: так, при объявлении Украины на экране появилась фотография Чернобыля, Италии — изображение пиццы, а Гаити споровождала иллюстрация беспорядков, произошедших после убийства президента.



Reuters

Южнокорейской телекомпании MBC пришлось извиниться за использование «совершенно неуместных» графических изображений во время трансляции церемонии открытия Олимпиады, пишет New Zealand Herald.

Как рассказывает издание, телевизионную сеть раскритиковали за картинки, которые должны были представлять страны во время парада спортсменов, который прошёл в пятницу на Национальном стадионе Токио. Так, когда объявили Украину, зрители трансляции увидели фотографию Чернобыля. Позднее олимпийцев из Гаити сопровождало изображение с подписью: «Политическая ситуация остаётся неясной после убийства президента». Выход Италии в южнокорейской трансляции отметили картинкой с пиццей, в то время как Сальвадор представили с помощью биткоина.

South Korean broadcaster MBC used images to "represent" each country during the #Tokyo2020 Opening Ceremony.

Italy: pizza

Norway: salmon

Haiti: upheaval

Ukraine: Chernobyl pic.twitter.com/KpUXATuZld

— Raphael Rashid (@koryodynasty) July 23, 2021

После лавины недовольства телезрителей MBC принесли официальные извинения, пишет New Zealand Herald. «Сегодня во время трансляции церемонии открытия были использованы неуместные фотографии для представления таких стран, как Украина и Гаити, — пишет телекомпания в опубликованном заявлении. — Мы приносим извинения зрителям из Украины и других стран».