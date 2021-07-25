 

25 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

25.07.2021, 15:24, Новости дня
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Среди национальных праздников сегодня, в последнее воскресенье июля, в Украине отмечают День работников торговли. Этот профессиональный праздник был учрежден в 1995 году указом тогдашнего президента Леонида Кучмы в поддержку инициативы работников торговли, а также профессиональных союзов.

В США сегодня отмечают День дровосека и День кулинаров, а в России – День памяти Владимира Высоцкого. В этот день в 1980 году актер театра и кино, автор-исполнитель скончался в возрасте 42 лет. Высоцкий прославился своими песнями и ролями в фильмах “Место встречи изменить нельзя”, “Интервенция”, “Хозяин тайги”, “Вертикаль”, “Служили два товарища”, “Сказ про то, как царь Петр арапа женил”.

У православных – именины у Антона, Арсения, Вероники, Гавриила, Ивана, Марии, Михаила и Федора. У католиков – именины у Христофора и Якова.

Приметы этого дня:

Утренний туман и обильная роса – предвестники ясной погоды.
Туман укрыл лес – к дождю.
Если утром роса не выпала, то погода испортится. Если ее нет и в низинах, к ненастью.
Пчелы громко гудят – к зною.
Пожелтели верхушки деревьев – осень рано придет.
Прохладно – зима придет рано и будет суровой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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