 

Рапиристка Дериглазова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде

25.07.2021, 15:18, Новости дня
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Рапиристка Ирина Дериглазова получила серебряную медаль на Олимпиаде в Токио, она принесла сборной РФ шестую медаль на Играх.

Дериглазова проиграла в финале в поединке с американской спортсменкой Ли Кифер со счетом 13:15, передает РИА «Новости».

На данный момент в копилке сборной РФ на Олимпиаде одно золото, три серебра и две бронзы.

Ранее в воскресенье рапиристка Лариса Коробейникова завоевала пятую для РФ медаль на Играх, она стала бронзовым призером турнира по фехтованию.



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