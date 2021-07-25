Рапиристка Дериглазова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде

Рапиристка Ирина Дериглазова получила серебряную медаль на Олимпиаде в Токио, она принесла сборной РФ шестую медаль на Играх.

Дериглазова проиграла в финале в поединке с американской спортсменкой Ли Кифер со счетом 13:15, передает РИА «Новости».

На данный момент в копилке сборной РФ на Олимпиаде одно золото, три серебра и две бронзы.

Ранее в воскресенье рапиристка Лариса Коробейникова завоевала пятую для РФ медаль на Играх, она стала бронзовым призером турнира по фехтованию.