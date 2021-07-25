МОК разрешил спортсменам снимать маски во время награждения на Олимпиаде

Спортсмены на летней Олимпиаде в Токио могут на 30 секунд снимать маски для фотографирования на пьедестале во время награждения, протокол утвердил в воскресенье Международный олимпийский комитет (МОК).

В документе сообщается, что в ходе церемонии после исполнения национальных гимнов, атлеты смогут на 30 секунд снять маски. Снять маски можно будет после специального спектакля,каждый спортсмен должен будет обязательно оставаться на своей ступени пьедестала, после фотографирования они вновь будут обязаны надеть маски, передает ТАСС.

МОК также разрешил серебряным и бронзовым медалистам подниматься на верхнюю ступень пьедестала для группового снимка с победителем, но в этом случае все спортсмены должны быть в масках.

Напомним, на летние Олимпийские игры в Токио решили не допускать местных зрителей на мероприятия.

До этого премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил о введении в период с 12 июля по 22 августа четвертого по счету режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Токио, где менее чем через две недели должно состояться открытие Олимпийских игр.