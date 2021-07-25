 

Знамя королевства Тонга на Олимпиаде нес спортсмен, который участвует и в летних, и в зимних Играх

25.07.2021, 14:30, Новости дня
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Тауфатофуа участвововал в открытии трех Олимпиад. Впервые он это сделал в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Знаменосец появляется на церемонии с голым торсом, обмазанным кокосовым маслом, и в накидке таовала, ею обматывают бедра.

В 2016 году спортсмен сказал в комментарии ВВС, что в культуре жителей Тонга есть традиция: надевая национальную одежду, нужно обмазаться кокосовым маслом. 

В 2018 году Тауфатофуа участвовал в открытии Зимних Игр в Южной Корее, тогда он, несмотря на мороз, вышел на стадион в Пхенчхане с голым торсом. Он принял участие в лыжных гонках на 15 км свободным стилем, его результат был 114-м среди 119 участников.

27 июля Тауфатофуа  выступит в 1/8 финала соревнований по тхэквондо против россиянина Владислава Ларина.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа.

Королевство Тонга расположено в Полинезии, климат страны – тропический, среднегодовая температура +26 ºC.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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