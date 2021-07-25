Журнал The Lancet обвинили в сокрытии фактов о COVID

С начала распространения коронавируса британский медицинский журнал The Lancet имел доступ к работам, которые свидетельствовали о передаче патогена от человека к человеку, однако скрывал их, пишет Daily Mail со ссылкой на книгу медицинского исследователя, директора Wellcome Trust Джереми Фаррара.

Эксперт считает, что информация, известная на момент начала пандемии издателям, могла бы остановить рост числа заражений и спасти жизни миллионов людей. Но, по его мнению, издание The Lancet не стало публиковать первые исследования китайских медиков, информирует РИА «Новости».

Также Фаррар отмечает, что издание не опубликовало доказательства того, что вирус может распространяться бессимптомными носителями. Он отметил, что в Китае об опасности нового вируса заговорили уже в конце 2019 года, когда зафиксировали первые случаи заражения в городе Ухань. Видимо, The Lancet находился под давлением властей КНР, которые не хотели распространять эту информацию, подытожил эксперт.

Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.