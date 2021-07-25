Москвичам пообещали «стену залповых ливней»

В последнюю неделю июля в Москву придут ливни и грозы, а также погода до +30 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Уже в воскресенье столбики термометров вернутся в свое климатическое русло, а дальше – больше: в понедельник и вторник, антициклон по имени «Дана» продолжит удерживать в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду, ночная температура составит плюс 13-16, а днем столбики термометров повысятся до плюс 27 и плюс 30, соответственно», – приводит его РИА «Новости».

По словам синоптика, в среду тоже будет не по сезону тепло, плюс 25-30, однако к вечеру, с приближением ложбины циклона «Дирк» небо постепенно заволокут мощные кучевые облака.

«Сначала начнется «слепой» дождь, который в ночь на четверг перерастет в стену залповых ливней, усилится ветер в порывах до 15-20 метров в секунду, зарычит гулкая небесная канонада, а яростные вспышки молнии вспорют черноту неба. Это будет настоящая ночная летняя гроза», – рассказал Тишковец.

В четверг температура снизится до плюс 21-26, но уже к пятнице инициативу на метеокарте вновь перехватит очаг повышенного атмосферного давления, благодаря чему погода наладится, и потеплеет до плюс 25-30. В субботу «погодная идиллия вновь будет прервана грозовым фронтом с запада, что освежит воздух на несколько градусов и принесет в копилку осадков еще 3-8 миллиметра».

Ранее синоптик предупредил москвичей о температурных «выбоинах».