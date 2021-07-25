 

Умер директор НМИЦ гематологии Валерий Савченко

25.07.2021, 13:30, Новости дня
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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко выразил соболезнования родным и коллегам генерального директора НМИЦ гематологии Минздрава РФ Валерия Савченко, который скончался в воскресенье в возрасте 69 лет, сообщила пресс-служба ведомства.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 25 июля 2021 года в возрасте 69 лет скончался генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России, профессор, академик РАН Валерий Савченко», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Савченко пришел в Гематологический научный центр в 1988 году на должность заведующего отделением химиотерапии гемобластозов и трансплантации костного мозга и 33 года посвятил работе в Центре. Под его руководством начались работы по применению трансплантации костного мозга в России, уточнили в пресс-службе.

Свои соболезнования родным и коллегам Савченко выразил министр здравоохранения, он отметил, что Савченко был не только талантливым ученым, но и организатором, увлеченным своим делом. «Здоровье пациентов для него всегда стояло на первом месте. Уверен, что целая плеяда его учеников продолжит то беззаветное служение науке и людям, которым отличался академик Валерий Григорьевич Савченко», – сказал Мурашко.



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