В харьковском супермаркете выявили мороженое с “несанкционированным веществом” – Госпотребслужба
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“Информация о выявлении несанкционированной вещества поступила от Системы быстрого реагирования на пищевые продукты и корма 19 июля”, – отметили в Госпотребсужбе.
Этиленоксид был выявлен в мороженом Mars Wrigley Confectionery, которое экспортировалось из Румынии, в Украине его получатель – ООО “Метро Кэш энд Керри Украина”.
Госпотребсужба призвала всех операторов рынка изъять это мороженое из продажи в течение двух рабочих дней.
Этиленоксид используют для дезинфекции медицинских инструментов, вещество является опасным для человека, отмечает ТСН.
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