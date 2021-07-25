 

В харьковском супермаркете выявили мороженое с “несанкционированным веществом” – Госпотребслужба

25.07.2021, 12:42, Новости дня
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“Информация о выявлении несанкционированной вещества поступила от Системы быстрого реагирования на пищевые продукты и корма 19 июля”, – отметили в Госпотребсужбе.

Этиленоксид был выявлен в мороженом Mars Wrigley Confectionery, которое экспортировалось из Румынии, в Украине его получатель – ООО “Метро Кэш энд Керри Украина”.

Госпотребсужба призвала всех операторов рынка изъять это мороженое из продажи в течение двух рабочих дней.

Этиленоксид используют для дезинфекции медицинских инструментов, вещество является опасным для человека, отмечает ТСН.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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