 

В Киеве в подвале школы произошел пожар – ГСЧС

25.07.2021, 12:42, Новости дня
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Сообщение о пожаре в школе в Деснянском районе поступило в 21.01 24 июля.

“Прибыв, пожарные установили, что возгорание произошло в подвальном помещении. Загорелся мусор на площади 8 м²”, – говорится в сообщении.

В 21.23 пожар потушили.

В результате пожара никто не пострадал. Его причина устанавливается.

https://www.facebook.com/DSNSKyiv/posts/4191846324228611


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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