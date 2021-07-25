В Киеве в подвале школы произошел пожар – ГСЧС
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Сообщение о пожаре в школе в Деснянском районе поступило в 21.01 24 июля.
“Прибыв, пожарные установили, что возгорание произошло в подвальном помещении. Загорелся мусор на площади 8 м²”, – говорится в сообщении.
В 21.23 пожар потушили.
В результате пожара никто не пострадал. Его причина устанавливается.
https://www.facebook.com/DSNSKyiv/posts/4191846324228611
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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