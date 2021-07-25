 

Семилетнего сына Стаса Пьехи, которого избила соседка, выписали из больницы

25.07.2021, 12:42, Новости дня
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“Петю перевели на амбулаторное лечение. Так что едем домой, наконец-то, мы едем домой. Хочется сказать огромное спасибо нашим врачам за внимание, за искреннее теплое отношение и профессионализм – это дорогого стоит и особенно ценится, когда ты сам разбит, а надо еще и поддерживать оптимизм в ребенке”, – написала модель.

Горчакова добавила, что в поселок Рощино, где и избили ее сына, семья больше не вернется.

“После произошедшего соседство уже не кажется таким безопасным и в целом не думаю, что нашей семье будет сейчас там комфортно.
Да и, как вы понимаете, извинений нам никто из тех, о ком вы подумали, не принес. А пока – домой, в привычную спокойную обстановку, восстанавливаться и набираться сил. Боюсь, они нам еще ой как понадобятся”, – добавила она.

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Публикация от Natalia Knyaginya (@knyaginya)

Контекст:

Пьеха – внук советской певицы Эдиты Пьехи. Он стал известен после участия в талант-шоу “Фабрика звезд” (2004) на российском “Первом канале”. В 2014 у него с Горчаковой родился сын Петр. На данный момент супруги не живут вместе, мальчик остался с матерью.

19 июля семилетний Петр попал в больницу. Его избила соседка семьи по коттеджному городку – супруга футбольного судьи Владислава Безбородова. Также она напала и на бабушку Пети.

Супруг женщины, избившей мальчика, рассказал “Комсомольской правде”, что после инцидента выгнал ее из дому.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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