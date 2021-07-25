В МИД РФ заявили о нагнетании обстановки в Черном море внерегиональными игроками

В МИД РФ заявили об «искусственном нагнетании» обстановки в Черном море внерегиональными игроками, Москва будет внимательно отслеживать выполнение конвенции Монтре о проливах.

«На фоне искусственного нагнетания обстановки в Черном море некоторыми внерегиональными игроками считаем задачу по обеспечению неукоснительного выполнения положений конвенции Монтре весьма актуальной. Особая роль в этом плане принадлежит Турции, которая наделена правами в отношении контроля над транзитом через проливы военных судов. Продолжим внимательно отслеживать ситуацию с тем, как на практике осуществляются положения Конвенции, в том числе в части ограничения общего максимального тоннажа при транзите, а также предельного тоннажа военных кораблей неприбрежных держав в Черном море и сроков их пребывания в черноморской акватории», – заявили в МИД РФ в связи с годовщиной подписания Конвенции Монтре о режиме черноморских проливов, передает РИА «Новости».

Конвенция Монтре была принята в 1936 году, она сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Военные корабли стран, не имеющих выхода к Черному морю, могут находиться в его акватории не более 21 суток, и для них введены существенные ограничения по классу и по тоннажу.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев опасается превращения Россией Черного моря в свое «внутреннее озеро», Украина готовит встречные меры по решению этой ситуации.

В мае руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал «провокационной выходкой» слова министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску о том, что Черное море частично превратилось в «озеро» НАТО.