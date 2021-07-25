 

В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс иностранных саперов для помощи ВСУ

25.07.2021, 10:48, Новости дня
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Специалисты британской благотворительной и американской некоммерческой организации по разминированию прибыли для обследования территорий подконтрольных Киеву населенных пунктов, сообщили в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

«Из-за беспорядочного минирования местности, приводящего к гибели и ранениям военнослужащих ВСУ, командование операции Объединенных сил (ООС) обратилось за помощью в разминировании местности к руководству Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) по Луганской области и международным гуманитарным организациям, специализирующимся на разминировании» – рассказал представитель пресс-службы, передает РИА «Новости».

Он также добавил, что около подконтрольного Киеву поселка Золотое-2 представители организации HALO Trust проводят работы по разминированию местности.

«Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», – сообщили в пресс-службе.

Ранее в ЛНР ВСУ обвинили в размещении ЗРК «Оса» у линии соприкосновения в Донбассе.



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