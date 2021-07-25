 

Поток людей через КПВВ “Станица Луганская” увеличился на 35% – пограничники

25.07.2021, 10:00, Новости дня
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Контрольные пункты работают ежедневно с 8.00 до 16.00. Движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано боевиками.

По данным Госпогранслужбы, поток людей через “Станицу Луганскую” по сравнению с прошлой неделей, увеличился на 35%.

“За неделю через КПВВ на временно оккупированную территорию прошли 9991 человек, а на контролируемую территорию –  10 019 человек. Во время мероприятий контроля пограничники обнаружили троих гражданина, которые направлялись на контролируемую территорию по частично поддельным документам”, – отметили в релизе.

Через КПВВ “Новотроицкое” проехало четыре грузовых автомобиля с гуманитарным грузом. Международный Комитет Красного Креста доставил на оккупированную территорию продуктовые наборы и строительные материалы. Общий вес помощи составил около 75,6 тонны.

“На КПВВ “Новотроицкое” оккупанты разблокируют движение только для отдельных граждан, дважды в неделю – в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения пересекли 588 человек и 81 транспортное средство на временно оккупированную часть Донбасса. 559 человек и 93 транспортных средства проехали на подконтрольную территорию”, – отметили правоохранители.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Российские оккупационные войска в апреле 2021 года полностью блокировали дорожные коридоры через КПВВ “Счастье”, “Золотое”, “Гнутово”, “Майорское” и “Марьинка”.

7 мая в штабе ООС заявляли, что на Донбассе из семи КПВВ работает только “Станица Луганская”.

В Офисе генпрокурора Украины сообщали 20 мая, что за семь месяцев оккупационная администрация РФ не пропустила через КПВВ “Счастье” ни одного человека.

В июне украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что боевики запретили пересечение контрольных пунктов въезда-выезда, а также неконтролируемого участка российско-украинской границы, детям 14-16 лет с гражданством Украины и их родителям. У детей требуют незаконных “документов” или получения гражданства России. Денисова отмечала, что из-за этой ситуации дети не смогут своевременно подать документы для поступления в высшие учебные заведения Украины. 

В Минреинтеграции назвали ситуацию “захватом заложников”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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