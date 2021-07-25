Празднование Дня ВМФ началось в России

На базах Тихоокеанского флота во Владивостоке и на Камчатке началось празднование Дня военно-морского флота, сообщила пресс-служба ТОФ.

В главной бухте Владивостока у Золотого моста были «выстроены боевые корабли основных классов». Их возглавил флагман ТОФ – ракетный крейсер «Варяг». За ним следовали большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», корвет «Совершенный», малый противолодочный корабль «Советская Гавань» и большая дизельная подводная лодка «Усть-Большерецк». В параде приняли участие ракетные фрегаты ВМС Вьетнама «Чан Хынг Дао» и «Куанг Чунг».

На плавучей сцене на набережной Цесаревича установлен светодиодный экран, на котором организована трансляция морского парада. В дальнейшем на экране будут транслироваться музыкальные композиции и видеофильмы о флоте. В 22.00 (15.00 мск) будет дан праздничный салют, передает ТАСС.

В Авачинской бухте в Петропавловске-Камчатском в парадных линиях выставлены восемь кораблей, подводных лодок и судов Войск и сил на Северо-востоке России. Впервые представлен новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев». К парадным бочкам ошвартованы малые ракетные и малые противолодочные корабли, морской тральщик, пограничный сторожевой корабль, современный морской буксир «Андрей Степанов», а также атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей».

В торжественном шествии войск на берегу приняли участие сводные роты Почетного караула, управления ОКВС, соединения ПВО, подразделения морской пехоты, соединения береговых ракетчиков, авиаполка, а также береговой охраны ФСБ по Арктическому району – всего около 700 военных.

Напомним, в преддверии Дня Военно-морского флота РФ Минобороны открыло на сайте новый мультимедийный раздел, посвященный предстоящему главному военно-морскому параду. Президент Владимир Путин 25 июля, в День Военно-морского флота, будет присутствовать на параде в Санкт-Петербурге.