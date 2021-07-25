Главу «теневой» администрации талибов ликвидировали в Афганистане

Минобороны Афганистана заявило о ликвидации «теневого» губернатора от «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России) Муллы Халима в освобожденном районе Карух на западе страны.

«20 боевиков «Талибана» были ликвидированы, включая Муллу Халима, теневого губернатора талибов в районе Карух, а также двух командиров; еще 50 человек ранены», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Twitter министерства обороны Афганистана.

Ранее представитель афганского минобороны Фавад Аман заявил, что правительственные силы освободили от боевиков район Карух в провинции Герат на западе страны.

Представитель «Талибана» (запрещено в России) Забиулла Муджахед заявил, что около 90% границ Афганистана находится под контролем движения. По словам главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, талибы захватили примерно половину окружных центров в стране.