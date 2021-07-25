 

Трамп заявил, что США «не знали, куда девать» нефть

25.07.2021, 6:18, Новости дня
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Экс-глава американского государства Дональд Трамп подверг критике администрацию Джо Байдена за «переговоры с ОПЕК и Россией» по нефти.

«Они ведут переговоры с ОПЕК и Россией, тогда как у нас столько нефти, что мы не знали, куда ее девать», – приводит его слова РИА «Новости».

Трамп сказал, что при нем США были энергетически независимыми. Трамп заявил, что он «остановил» строительство газопровода «Северный поток – 2», а Байден «одобрил самый большой трубопровод в мире, который идет из РФ в Германию».

По словам Трампа, он говорил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что с трубопроводом будет «покончено». «Я спросил: мы тратим миллиарды долларов, чтобы защитить вас от России, а вы платите миллиарды и миллиарды долларов за энергию из Россию. Что это, черт возьми, такое?» – рассказал Трамп.



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