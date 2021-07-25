Россиянка Бацарашкина завоевала первое золото для сборной на Олимпиаде
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Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Олимпийских играх в Токио, сообщают информационные агентства.
Для российской сборной это первая золотая медаль на ОИ–2020, передает ТАСС.
Бацарашкина набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд. Серебро получила Антоанета Костадинова из Болгарии (239,4), бронзу – китаянка Цзян Жаньсинь (218), передает РИА «Новости».
Напомним, первую медаль на ОИ-2020 РФ принесла Анастасия Галашина, завоевавшая серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м. Российский тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзовую медаль.
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