Опубликовано видео нового наводнения в Бельгии

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25.07.2021, 2:22, Новости дня
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Из-за ливней на юге Бельгии началось новое наводнение, водой сносит автомобили, сообщили СМИ.

Подтоплен Намюр (столица Валлонии) и еще несколько населенных пунктов. Сильнее всего пострадали Динан, где грязевые потоки сносят машины, и несколько кварталов Намюра, передает ТАСС со ссылкой на RTBF.

Напомним, на прошлой неделе от ливней в Бельгии пострадали провинции Льеж, Намюр, Валлонский Брабант, Люксембург, Антверпен и Фламандский Брабант. Жертвами наводнений стали не менее 36 человек. Кроме того, из-за наводнений на западе Германии объявили режим военной катастрофы.



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