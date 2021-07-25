Опубликовано видео нового наводнения в Бельгии

Из-за ливней на юге Бельгии началось новое наводнение, водой сносит автомобили, сообщили СМИ.

Подтоплен Намюр (столица Валлонии) и еще несколько населенных пунктов. Сильнее всего пострадали Динан, где грязевые потоки сносят машины, и несколько кварталов Намюра, передает ТАСС со ссылкой на RTBF.

Напомним, на прошлой неделе от ливней в Бельгии пострадали провинции Льеж, Намюр, Валлонский Брабант, Люксембург, Антверпен и Фламандский Брабант. Жертвами наводнений стали не менее 36 человек. Кроме того, из-за наводнений на западе Германии объявили режим военной катастрофы.