Электродвигатели нового поколения для летательных аппаратов разработали в России

В РФ созданы электрические двигатели нового поколения, которые могут поднять в воздух летательные аппараты весом больше одной тонны, сообщил на авиасалоне МАКС-2021 гендиректор компании-разработчика ЕМЕ-Аэро Михаил Есаков.

«Нами разработаны электродвигатели, которые позволят поднять в воздух и обеспечить управляемый полет летательных аппаратов весом более 1 тонны, в том числе с вертикальным взлетом и посадкой», – цитирует РИА «Новости» Есакова.

По его словам, к электродвигателям компании «проявлен большой интерес со стороны нескольких потенциальных заказчиков». «Переговоры о заключении контрактов идут, и я уверен, позволят нам выйти на хорошую серию», – добавил он.

«Первые крупные летающие аппараты с использованием двигателей ЕМЕ-Аэро должны подняться в воздух уже со следующего года», – также сообщил гендиректор.

Двигатели компании, как заявляют разработчики, имеют сверхмалые массу и габариты, высокие удельные силовые характеристики, которые позволяют избавится от механического редуктора, высокий КПД – до 98%. Все технологии их создания запатентованы в разных странах мира.

Одним из перспективных потребителей электродвигателей, отмечают в компании, является авиационная отрасль, потому что многочисленные попытки создать летательные аппараты на двигателях предыдущих поколений не увенчались успехом.

Схожие по характеристикам электродвигатели, но уступающие по КПД российским, отмечают в компании ЕМЕ-Аэро, имеются только на Западе.