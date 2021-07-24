 

Украинка Козлова не сумела пробиться в финал турнира WTA в Гдыне

24.07.2021, 21:24, Новости дня
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Соперницей Козловой была бывшая украинка, а ныне представительница Бельгии Марина Заневская, занимающая 165-е место в мировом рейтинге. Сама Козлова – 141-я ракетка мира.

Поединок продолжался три сета и завершился со счетом 6:2, 4:6, 6:3 в пользу Заневской.

Для Козловой это был второй матч за день. Ранее сегодня она доигрывала остановленный накануне из-за темноты четвертьфинальный поединок против Катаржины Кавы из Польши.

Контекст:

Теннисный турнир BNP Paribas Poland Open проходит в Гдыне на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет $235 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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