 

На юге Африки зафиксировали рекордные морозы

24.07.2021, 20:58, Новости дня
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Рекордные морозы зафиксированы в центральной части Южно-Африканской Республики, где сейчас стоит зима, сообщила метеослужба ЮАР.

Ночью 24 июля в 19 районах страны побиты исторические рекорды. Температура в городе Кимберли и окрестных районах достигла минус 9,9 градуса Цельсия – такой погоды не было за всю историю метеонаблюдений. До минус 7 градусов температура также упала в Йоханнесбурге, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию SABS.

Как сообщили в метеослужбе, температура ночью 24 июля побила рекорд 26-летней давности – 19 июля 1995 года в Йоханнесбурге было минус 6,3 градуса. Морозы пришли на юг Африки из Антарктики. Аномально холодная для страны погода продержится на территории Африки еще неделю. Также впервые за многие годы в различных частях ЮАР выпал снег.

Напомним, на западе Германии объявляли режим военной катастрофы: из-за проливных дождей из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки: Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саксония, Бавария. Число погибших превышает 160, многие числятся пропавшими без вести. Берлин пообещал пострадавшим чрезвычайную финансовую помощь в размере более чем 300 млн евро.



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