Эстония заявила, что иранский военный корабль без разрешения зашел в ее территориальные воды

По ее словам, иранский корабль, направляясь в российский Санкт-Петербург, зашел в эстонские воды после 22.00 в районе острова Осмуссаар в Балтийском море.

Юндас объяснила, что о предстоящем прохождении через воды Эстонии экипаж Sahand не предупредил заранее, как того требует международное морское право.

Военный корабль изменил курс после распоряжения морской охраны Эстонии, рассказала спикер полиции и погранохраны.

В территориальные воды России Sahand зашел утром 24 июля.

Иранское агентство IRNA сообщило сегодня, что два иранских военных корабля, в том числе Sahand, прибыли в Санкт-Петербург для участия в запланированном на 25 июля военно-морском параде по случаю 325-летия российского флота.

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