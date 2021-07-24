 

СБУ задержала мигрантов, пытавшихся нелегально попасть в ЕС. Им удалось пройти через территорию России

24.07.2021, 20:30, Новости дня
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Они успешно прошли через территорию России, но, как только оказались в Украине, их задержали. Всего были задержаны четыре группы иностранцев. По предварительным данным спецслужбы, большинство из них – выходцы из Афганистана.

Маршрут нелегалов проходил через территорию РФ. Оттуда они организованными группами должны были пересечь госграницу Украины вне установленных пунктов пропуска. Организаторы схемы “гарантировали” им транзитную переправку в Евросоюз, сообщили правоохранители.

Первую группу нелегалов разоблачили на “перевалочной квартире” в Северодонецке, вторую – при попытке скрытого перемещения по территории региона. Других нелегалов обнаружили в приграничных районах Луганской области. В общем удалось задержать 35 иностранцев.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет с конфискацией имущества.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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