В Антарктиде найдена полностью свободная от микробов почва

Если бы на Землю прилетел инопланетный зонд, взял бы образец этой почвы и доставил бы его домой, то представители внеземной цивилизации получили бы доказательство того, что на нашей Земле точно нет никакой жизни…

Американские ученые нашли в Антарктиде участок, на котором в почве нет ни одного микроорганизма! Это невероятное открытие, говорят представители науки. Ранее считалось, что микробы присутствуют на каждом квадратном сантиметре земной поверхности.

Однако в некоторых районах Антарктиды вечная мерзлота оказалась настолько глубокой, что там действительно не сохранилось ни малейших признаков жизни. Нечто подобное могло происходить и на других планетах, поясняют ученые. Тем более что условия там обычно похуже, чем в Антарктиде или Сахаре.