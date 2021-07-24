“Капельницы, уколы, таблетки, контрольные анализы”. Мозговая почти месяц пытается справиться с болезнью

“Лечусь: капельницы, уколы, таблетки, контрольные анализы и исследования, лечебная физкультура… Куча всего, но динамика положительная, жить буду, несмотря ни на что, счастливо и в гармонии с миром и с собой!” – сообщила Мозговая.

Она объяснила, что сейчас редко пишет в соцсетях, поскольку “нет желания и времени, сосредоточилась на себе и своем здоровье”.

“Желаю всем-всем здоровья! Физического, душевного, духовного!” – подытожила 47-летняя Мозговая.

https://www.facebook.com/olenamozgova1/posts/1911095522392209

Контекст:

Алена Мозговая родилась в 1974 году. Ее отец – украинский певец Николай Мозговой. Он умер в 2010 году. Похоронен на Байковом кладбище. Мать Виолетта Мозговая работала режиссером-постановщиком.

С 2012 года Алена Мозговая продюсирует украинского певца David Axelrod (ранее – Владимир Ткаченко), в браке с которым родила дочь Соломию (2015).

Это их первый общий ребенок. У Мозговой также есть дочь Евгения от украинского певца Александра Пономарева и дочь Зоя, имя отца которой она не разглашает.

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