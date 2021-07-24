 

После первого дня Олимпиады Украина в медальном зачете делит последнее место с девятью странами

24.07.2021, 18:42, Новости дня
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24 июля по состоянию на 18.45 по Киеву (0.45 25 июля в Токио) на Олимпиаде разыграны 11 комплектов наград. Лидером медального зачета стал Китай: три золота и одна бронза.

Восемь стран имеет по одной золотой медали, за счет серебряных наград (по одной) в тройку лидеров медального зачета входят Италия и Япония.

Украина, представительница которой Дарья Белодед завоевала третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг, имеет, как и еще девять стран, одну медаль и занимает 19-е место.

Скриншот: olympics.com

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа.

Украину представляют 157 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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