 

Россия предложит другим странам воспользоваться своим ядерным буксиром

24.07.2021, 18:40, Новости дня
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Ядерный космический буксир «Зевс», разрабатываемый в России, наверняка заинтересует и другие страны. Как сообщает ТАСС, отечественное аэрокосмическое ведомство рассчитывает на международное сотрудничество при планировании полетов на соседние планеты.

В частности, об этом стало известно на экспозиции Международного авиационно-космического салона (МАКС). Отметим, что ядерный буксир – уникальная разработка отечественной космической отрасли, и аналогов ей пока нет во всем мире.

Однако, осуществление данного проекта требует многомиллиардных инвестиций. Для того чтобы вложенный капитал вернулся побыстрее, необходимо, чтобы буксир с самого начала работал как можно эффективнее. Иначе говоря, нужны также и зарубежные партнеры и клиенты.



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