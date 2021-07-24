Россия предложит другим странам воспользоваться своим ядерным буксиром

Ядерный космический буксир «Зевс», разрабатываемый в России, наверняка заинтересует и другие страны. Как сообщает ТАСС, отечественное аэрокосмическое ведомство рассчитывает на международное сотрудничество при планировании полетов на соседние планеты.

В частности, об этом стало известно на экспозиции Международного авиационно-космического салона (МАКС). Отметим, что ядерный буксир – уникальная разработка отечественной космической отрасли, и аналогов ей пока нет во всем мире.

Однако, осуществление данного проекта требует многомиллиардных инвестиций. Для того чтобы вложенный капитал вернулся побыстрее, необходимо, чтобы буксир с самого начала работал как можно эффективнее. Иначе говоря, нужны также и зарубежные партнеры и клиенты.