Ребенок погиб от удара током на крыльце магазина в Нижнем Тагиле

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24.07.2021, 18:16, Новости дня
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В Нижнем Тагиле девятилетний мальчик задел кондиционер в магазине и погиб от удара током, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По предварительной информации, женщина с девятилетним сыном в ночь на субботу гуляла по улице Победы в Нижнем Тагиле, зашла с ребенком в магазин купить воды. Мальчик вышел на улицу из помещения, на крыльце магазина его ударило током.

«Со слов свидетелей, ребенок рукой задел антивандальную решетку внешнего блока кондиционера, установленного слева от крыльца на стене, после чего получил удар током и упал на землю», – рассказали в прокуратуре, передает «Интерфакс».

Ребенка увезли в больницу, но спасти его не удалось. Несчастный случай произошел накануне дня рождения мальчика: 25 июля ему исполнилось бы десять лет.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Также прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также защите прав потребителей, в том числе при установке оборудования в магазине.

Ранее ударило током подростка, забравшегося на крышу грузового вагона в Воронеже. Мальчик получил ожоги 80% тела.



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