Умер продюсер «Ласкового мая» Алексей Мускатин

Продюсер и организатор музыкальных концертов Алексей Мускатин, работавший с группами «Машина времени», «Ласковый май» и «Мираж», скончался в возрасте 59 лет, сообщил продюсер Андрей Разин.

«На 60-м году жизни ушел из жизни… Леша Мускатин. Алексей был уникальным продюсером. Одним из лучших продюсеров нашей страны… Мы будем всегда его помнить, ведь благодаря ему была создана группа «Ласковый май». Благодаря ему Юра Шатунов и все артисты, которые приезжали в Москву, находили тепло и уют», – написал Разин в Instagram.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким продюсера. Разин сообщил, что знакомые оказывали помощь Мускатину, но он не смог справиться с заболеванием.

Алексею Мускатину было 59 лет. Он являлся одним из основателей коллективов «Ласковый Май», «Кар-Мэн», «Руки Вверх», «Револьверс» «Диамант», а также директором таких артистов, как Сергей Чумаков, Сергей Челобанов, Ирина Салтыкова.