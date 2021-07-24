 

В НАБУ подтвердили, что в кабинете и дома у председателя Харьковского облсовета проводились обыски

24.07.2021, 17:48, Новости дня
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По его словам, у Товмасяна обыскивали рабочий кабинет и жилье, но “процессуального статуса на данный момент у указанного лица не может быть”.

Обыски у фигурантов дела, по данным Карася, продолжались до 7.00 23 июля.

Задержанного замглавы облсовета правоохранители будут просить отправить под стражу. В таком случае суд также определит подозреваемому альтернативу в виде залога.

Карась отметил, что директор коммунального предприятия, с которого требовали взятку за возможность остаться на должности, работал на законных основаниях, так как контракт с ним был продлен.

Требуемую сумму в 1 млн 50 тыс. грн он выплачивал с апреля. Задержания НАБУ провело в ходе передачи последней части суммы в 350 тыс. грн.

Контекст:

Вечером 22 июля харьковские СМИ сообщили, что на третьем этаже здания облсовета, где находятся кабинеты руководителей, проходят обыски, в которых принимают участие порядка 10 сотрудников НАБУ.

Местные издания распространили информацию о задержании Товмасяна и его заместителя Андрея Малыша (“Оппозиционная платформа – За жизнь”), однако задержание председателя не подтвердилось.

23 июля генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова уведомила о подписании сообщения о подозрении для замглавы облсовета. Фамилию она не назвала, но подчеркнула, что “политическая принадлежность фигурантов им не поможет”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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