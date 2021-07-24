 

Скончался один из украинцев, попавших сегодня в ДТП в Польше

24.07.2021, 17:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Подтверждаем, что в результате ДТП пострадали семь граждан Украины, которые были доставлены в больницы Лодзи, Радомской, Ченстохова. По состоянию на 17.00 по Киеву в медучреждениях находятся четверо граждан. Двое выписаны из больницы. К сожалению, имеем печальную весть – один гражданин Украины в результате ДТП погиб”, – сказал дипломат.

Авария произошла в селе Выгода. Столкнулись легковой автомобиль Nissan Qashqai и микроавтобус Volkswagen с девятью пассажирами, семеро из которых – украинцы. Госпитализировали 10 человек, в том числе 36-летнюю жительницу Польши, управлявшую автомобилем Nissan.

По данным полиции, в организме водителя Nissan было повышенное содержание алкоголя, именно она, по предварительной информации, является виновником ДТП – неожиданно выехала на встречную полосу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.07 / Генпрокуратура сообщила о резком росте числа фейков в интернете в пандемию

14.07 / Сеул выразил протест Японии из-за островов Токто

21.12 / Умер писатель Курляндский – автор сценария мультфильмов “Ну погоди!” и “Возвращение блудного попугая”

02.07 / Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – соцопрос

20.06 / Члены организации “Фрайкор” разрисовали локации “Добкин Хаба”. Добкин считает, что они сделали это по заказу Терехова

12.12 / Путин заявил, что дело об убийстве Немцова “надо дорабатывать”

23.09 / Слишком знаменит, брутален и староват — обозреватель DT о перспективе увидеть Тома Харди в роли агента 007

14.07 / Мнения: РФ и Европа должны ответить Эрдогану за Святую Софию

29.08 / Сенатор Рэнд Пол заявил, что ему угрожали подкупленные анархисты

20.05 / Фильм «Турист» о событиях в ЦАР удостоился высокой оценки в российских регионах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика