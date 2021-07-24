Скончался один из украинцев, попавших сегодня в ДТП в Польше

“Подтверждаем, что в результате ДТП пострадали семь граждан Украины, которые были доставлены в больницы Лодзи, Радомской, Ченстохова. По состоянию на 17.00 по Киеву в медучреждениях находятся четверо граждан. Двое выписаны из больницы. К сожалению, имеем печальную весть – один гражданин Украины в результате ДТП погиб”, – сказал дипломат.

Авария произошла в селе Выгода. Столкнулись легковой автомобиль Nissan Qashqai и микроавтобус Volkswagen с девятью пассажирами, семеро из которых – украинцы. Госпитализировали 10 человек, в том числе 36-летнюю жительницу Польши, управлявшую автомобилем Nissan.

По данным полиции, в организме водителя Nissan было повышенное содержание алкоголя, именно она, по предварительной информации, является виновником ДТП – неожиданно выехала на встречную полосу.

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