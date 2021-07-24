 

В России суточная смертность от коронавируса повторила рекордный показатель

24.07.2021, 16:54, Новости дня
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Начиная с 6 июля меньше 700 россиян с COVID-19 за сутки не умирали.

Всего с начала эпидемии жертвами коронавируса стали в РФ, по официальным данным, 153 тыс. человек.

Общее количество инфицирований на 24 июля достигло в России 6,1 млн, за последние сутки – 23 947.

Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 – в Москве (1,48 млн) и Санкт-Петербурге (515 тыс.).

В свою статистику Россия вносит также эпидемические показатели в оккупированном украинском Крыму. По данным РФ, на полуострове зарегистрировано 57 тыс. случаев коронавирусной инфекции и 1693 смерти среди пациентов с COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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