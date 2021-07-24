 

Генетики разработали технологию увеличения урожая картофеля и риса на 50%

24.07.2021, 16:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Международная группа ученых-генетиков создала новую технологию выращивания картофеля и риса, позволяющую увеличить сбор продуктов в полтора раза.

Секрет в том, чтобы изменить РНК растений, поясняют специалисты. Растения становятся более устойчивыми к заболеваниям и гораздо лучше переносят засуху.

По словам ученых, исследования в данном направлении велись десятилетиями. И только сейчас удалось достичь успеха. Открытие можно считать настоящим прорывом в области сельского хозяйства, уточняют эксперты. Корни растений становятся больше, плоды – крупнее и устойчивее. Новый подход в генетике позволит отчасти решить продовольственную проблему в мировом масштабе, считают исследователи.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.01 / В Минздраве Украины пояснили, какие товары можно продавать в магазинах и киосках

12.08 / Хабаровский край при Фургале потерял 43 позиции в рейтинге инвестклимата

17.08 / Трамп значительно сократил отставание от Байдена по популярности

01.10 / В ЛНР раскрыли детали скандала с участием Кравчука на переговорах по Донбассу

14.07 / США допускают введение санкций против Пекина

14.05 / Израиль сообщил о выпущенных из сектора Газа 1,7 тыс. ракет

22.08 / Эксперты: международная поддержка Алексея Навального исключительно важна

27.06 / “Было очень бурное обсуждение во внутрипартийном чате”. В “Слуге народа” отреагировали на заявление нардепа Третьяковой о “детях низкого качества”

24.11 / На Украине рассказали о «бизнесменах в погонах» в СБУ

01.07 / Сенат включил санкции против “Северного потока – 2” в проект оборонного бюджета США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика