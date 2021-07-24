Генетики разработали технологию увеличения урожая картофеля и риса на 50%

Международная группа ученых-генетиков создала новую технологию выращивания картофеля и риса, позволяющую увеличить сбор продуктов в полтора раза.

Секрет в том, чтобы изменить РНК растений, поясняют специалисты. Растения становятся более устойчивыми к заболеваниям и гораздо лучше переносят засуху.

По словам ученых, исследования в данном направлении велись десятилетиями. И только сейчас удалось достичь успеха. Открытие можно считать настоящим прорывом в области сельского хозяйства, уточняют эксперты. Корни растений становятся больше, плоды – крупнее и устойчивее. Новый подход в генетике позволит отчасти решить продовольственную проблему в мировом масштабе, считают исследователи.