Историки больше узнали о диете древних жителей современной России

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24.07.2021, 16:52, Новости дня
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Новое открытие историки сумели сделать, изучая найденные на древней стоянке людей в Смоленской области окаменевшие фекалии одомашненных собак.

Очевидно, что люди кормили своих питомцев тем же, что ели сами, говорят специалисты. Паразиты, сохранившиеся в окаменелостях, помогают установить, из чего состоял их рацион.

Речь идет о стоянке людей каменного века, уточняют ученые. Здесь важна каждая деталь, так как информации о жизни и быта человека из глубокой древности в распоряжении современной науки не так уж много. Люди жили на данной стоянке примерно 11 тысяч лет назад. Впрочем, историки утверждают, что поселение здесь просуществовало вплоть до периода Средневековья. Поэтому такие места весьма интересны для археологов.



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