До 2030 года емкость рынка космического туризма составит 4 млрд долларов

По данным аналитиков агентства UBS, уже к концу текущего десятилетия рынок космического туризма будет исчисляться четырьмя миллиардами американских долларов. Таким образом, в следующем десятилетии он может стать серьезной частью мировой экономики.

Можно ожидать, что в данной сфере будет потрачено 900 млрд долларов через два десятилетия. Рынок нацелится на отметку в один триллион в нынешних ценах, уточняют эксперты.

В данный момент лидером в сфере космического туризма следует считать компанию Virgin Galactic, говорят в агентстве UBS. Однако конкуренцию ей составляют SpaceX и другие частные компании, которые двигают прогресс в данной сфере с большой скоростью. Вскоре мы будем говорить о двух десятках достаточно крупных частных космических компаний.