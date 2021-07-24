“У моей бабушки в 96 такие же были”. Волочкова крупным планом показала свои голые ноги

На снимке на фоне бассейна и пальм крупным планом запечатлены голые ноги 45-летней артистки. Часть подписчиков Волочковой возмутились “неэстетичностью кадра”.

“Зачем испортили пейзаж?” – удивилась svetlana_andrianova5754.

“У моей бабушки в 96 такие же были”, – написала cat.onahottinroof.

“Выглядит не очень эстетично”, – прокомментировала снимок _lena_ladnikova.

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A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В последнее время снимки певицы вызывали осуждение у ее подписчиков.

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