NASA и SpaceX запустят миссию к спутнику Юпитера в поисках условий для жизни

Агентство выбрало SpaceX как подрядчика для запуска миссии Europa Clipper в октябре 2024 года. Общая сумма контракта составляет $178 млн.

Ожидается, что в октябре 2024 года в рамках миссии в космос запустят ракету Falcon Heavy из стартового комплекса 39A Космического центра NASA имени Кеннеди во Флориде.

В рамках миссии проведут подробный обзор Европы и использует сложный набор научных инструментов, чтобы выяснить, есть ли на спутнике условия, подходящие для жизни. Ключевые задачи миссии – создание изображений поверхности Европы с высоким разрешением, определение ее состава, поиск признаков недавней или продолжающейся геологической активности, измерение толщины ледяной оболочки спутника, поиск подземных озер и определение глубины и солености поверхности океана Европы.

Контекст:

Европа, или Юпитер II – шестой по отдаленности от планеты спутник Юпитера, наименьший из четырех галилеевых спутников. По размерам уступает Луне. Европа состоит в основном из силикатных пород, а в центре содержит железное ядро.

Поверхность спутника состоит изо льда и является одной из самых гладких в Солнечной системе; на ней очень мало кратеров, но много трещин. Молодость и гладкость поверхности привели к гипотезе, что под ней находится водяной океан, в котором не исключено наличие микроскопической жизни. У спутника есть крайне разреженная атмосфера, состоящая в основном из кислорода.

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