 

“Замечательный результат! Так держать!” Зеленский поздравил Белодед с первой медалью Украины на Олимпиаде

24.07.2021, 14:14, Новости дня
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“Первая медаль в копилке сборной Украины на Олимпиаде в Токио!  Дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг выиграла бронзовую медаль. Замечательный результат! Так держать! Гордимся достижениями всех наших спортсменов!” – написал президент в Instagram.

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Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Контекст:

24 июля Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо.

Белодед – двукратная чемпионка мира (2018 и 2019 годов).Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (первый титул она выиграла в 17 лет).

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они пройдут без зрителей с 23 июля по 8 августа.

Украину будут представлять 157 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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