 

Для изучения спутника Юпитера США запустит космический аппарат

24.07.2021, 14:12, Новости дня
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Космический зонд Europa Clipper в 2024 году отправят на Европу. Этот спутник газового гиганта Юпитера давно интересует ученых, напомнили в NASA.

В данном случае американское аэрокосмическое агентство доверило осуществление проекта частной компании SpaceX, основанной Илоном Маском, которая в последние годы демонстрирует большие успехи. Стала известна и стоимость проекта. Она составит 178 миллионов американских долларов.

Также представители НАСА официально сообщили, что в качестве носителя будет использована ракета Falcon Heavy. Запуск запланирован на октябрь 2024 года. Его осуществят в штате Флорида с космодрома имени Джона Кеннеди.



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